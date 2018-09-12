Челябинца отправили на 16 лет в колонию за террористическую деятельность в Сирии

Фото с сайта 74.мвд.рф

Жителя Челябинска признали виновным в участии в деятельности террористической организации.

Суд установил, что челябинец состоял в международной террористической организации, действующей на территории Сирии. Кроме того, он принимал участие в создании пропагандистского ролика. В видео оправдывается деятельность террористов в Сирии и России. Приволжский окружной военный суд приговорил челябинца к 16 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 12.09.2018 г.»