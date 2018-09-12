Челябинск
- 69.9744р. + 0.1059
- 81.3942р. + 0.7240
Разбор полетов
-
11.09.2018 г. | 16:05Гости эфира: Венедиктов Алексей
Разворот
-
07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Южноуралец с ведром на голове ограбил продуктовый магазин в Сочи
12.09.2018 г. 11:58
Скриншот видео с сайта 23.мвд.рф
В Сочи полицейские задержали жителя Челябинской области по подозрению в грабеже.
Он совершил налет на один из продуктовых магазинов в городе. Угрожая продавцу физической расправой, мужчина похитил из кассы 2 тыс. рублей. В целях конспирации он надел себе на голову ведро. Сотрудники полиции задержали грабителя недалеко от места преступления. Им оказался 31-летний приезжий из Челябинской области.
Мужчину поместили в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело о грабеже. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю, южноуральцу грозит до семи лет лишения свободы.
Скриншот видео с сайта 23.мвд.рф
Новости на эту тему
- 12.09.2018 г. Южноуральца отправили в колонию на 5,5 года за кражу 46 лошадей
- 23.08.2018 г. В Челябинске задержали подростков, которые ограбили салон связи почти на миллион рублей
- 20.08.2018 г. В Челябинске цыгане под видом соцработников проникали в квартиры пенсионеров и похищали деньги
- 13.08.2018 г. Житель Озерска заявил в полицию о грабеже, чтобы не ходить на работу
- 29.06.2018 г. В Челябинской области вынесли приговор банде, которая вымогала деньги у контрактников в военном городке