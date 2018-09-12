Южноуралец с ведром на голове ограбил продуктовый магазин в Сочи

Скриншот видео с сайта 23.мвд.рф

В Сочи полицейские задержали жителя Челябинской области по подозрению в грабеже.

Он совершил налет на один из продуктовых магазинов в городе. Угрожая продавцу физической расправой, мужчина похитил из кассы 2 тыс. рублей. В целях конспирации он надел себе на голову ведро. Сотрудники полиции задержали грабителя недалеко от места преступления. Им оказался 31-летний приезжий из Челябинской области.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело о грабеже. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю, южноуральцу грозит до семи лет лишения свободы.

Скриншот видео с сайта 23.мвд.рф

Все новости за 12.09.2018 г.»