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В Магнитогорске образовательные учреждения проверят на наличие хищных птиц
12.09.2018 г. 11:35
Магнитогорская природоохранная прокуратура провела проверку законности содержания больных и хищных птиц в образовательных учреждениях.
До июля 2018 года в здании детско-юношеского центра находился «Центр помощи птицам». Проверка показала, что в помещении незаконно содержались совы, соколы, ястребы, питоны и другие хищники.
«Согласно федеральному закону, содержание объектов животного мира в полувольных условиях допускается только по разрешениям специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию», — отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
На момент проверки деятельность центра была прекращена, животных передали в зоопарк. Прокуроры потребовали проверить все образовательные учреждения Магнитогорска на наличие центров по содержанию больных или хищных животных.
Фото с сайта www.velikiynovgorod.ru
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