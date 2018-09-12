В Магнитогорске образовательные учреждения проверят на наличие хищных птиц

Фото с сайта www.velikiynovgorod.ru

Магнитогорская природоохранная прокуратура провела проверку законности содержания больных и хищных птиц в образовательных учреждениях.

До июля 2018 года в здании детско-юношеского центра находился «Центр помощи птицам». Проверка показала, что в помещении незаконно содержались совы, соколы, ястребы, питоны и другие хищники.

«Согласно федеральному закону, содержание объектов животного мира в полувольных условиях допускается только по разрешениям специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию», — отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

На момент проверки деятельность центра была прекращена, животных передали в зоопарк. Прокуроры потребовали проверить все образовательные учреждения Магнитогорска на наличие центров по содержанию больных или хищных животных.

Фото с сайта www.velikiynovgorod.ru

Все новости за 12.09.2018 г.»