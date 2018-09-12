Алексей Венедиктов: можно ожидать второго пакета смягчения пенсионной реформы

Фото с сайта www.pravda-tv.ru

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов высказался о будущем пенсионной реформы.

Своим мнением он поделился во вторник, 11 сентября, в прямом эфире «Челябинского эха». Алексей Венедиктов рассказал, что он тоже пенсионер, который продолжает трудовую деятельность. Подобно другим, он сталкивается с проблемой отсутствия индексации пенсии и вычета подоходного налога. Главред «Эха Москвы» напомнил, что президент Владимир Путин уже сделал первый шаг навстречу противникам повышения пенсионного возраста. Теперь, после прошедших региональных выборов, можно ожидать второго пакета смягчения реформы, считает Алексей Венедиктов.

«Президент сделал первый шаг и принял первый пакет смягчения. Возможно, после выборов, которые дали такой негативный результат для партии власти на Дальнем Востоке, будет второй пакет смягчения. Я думаю, что если говорить про пенсионную реформу, то протест сойдет на нет, конечно. Про несправедливость — мне тоже жалко! Почему они вычитают у меня подоходный налог? Почему они не индексируют мою пенсию? Но такие вот условия для всех, кстати — и для вас, и для меня», — прокомментировал Алексей Венедиктов.

Выборы в регионах России прошли в минувшее воскресенье, 9 сентября. В ряде субъектов партия «Единая Россия» показала неудовлетворительные результаты после голосования за депутатов местных парламентов. В Приморском и Хабаровском краях, республике Хакасия и во Владимирской области пройдет второй тур выборов губернаторов. Эксперты связывают подобный исход с повышенным недовольством населения пенсионной реформой, которую инициировала партия власти. В единый день голосования по всей стране прошли акции протеста против повышения возраста выхода на пенсию. На них правоохранительные органы задержали свыше 1 тыс. человек.

Фото с сайта www.pravda-tv.ru

Все новости за 12.09.2018 г.»