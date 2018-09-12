Челябинская область получит 113 млн рублей на создание мусоросортировочных комплексов

Фото с сайта vseverske.info

Челябинской области выделят 113 млн рублей из федерального бюджета на создание объектов обращения с отходами.

Новые объекты обращения с мусором создают на Южном Урале по поручению губернатора Бориса Дубровского. На эти цели из федерального бюджета в 2019 году выделят 113 млн рублей.

«Задача — снизить нагрузку на окружающую среду, ликвидировать несанкционированные свалки, построить цивилизованную систему сбора, утилизации и рекультивации мусора. Челябинская область вошла в число первых 20 регионов, которым выделены деньги, поступающие в федеральный бюджет в счет уплаты экологического сбора производителями», — подчеркнул глава региона.

Из областного бюджета на создание объектов обращения с отходами в 2018 году выделили 26 млн рублей. Эти деньги направили на строительство мусоросортировочных комплексов в Сатке и Трехгорном. В 2019-м новые объекты обращения с отходами появятся в Аше и Усть-Катаве.

Фото с сайта vseverske.info

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