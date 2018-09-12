Южноуральца отправили в колонию на 5,5 года за кражу 46 лошадей

Фото с сайта vestiprim.ru

В Челябинской области 50-летнего мужчину осудили за массовую кражу лошадей.

Суд установил, что 50-летний житель Нагайбакского района в ноябре 2017 года украл 46 лошадей на общую сумму свыше 1,9 млн рублей. Это произошло на территории Уйского района. Животные свободно паслись на поле. Полицейские в результате оперативной работы вернули 15 лошадей хозяину. Еще двух коней владелец нашел самостоятельно в другом районе.

Обвиняемый вину не признал. Суд отправил мужчину в колонию общего режима на 5,5 года, а также оштрафовал на 100 тыс. рублей. Кроме того, в пользу владельца лошадей взыскали более 1,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта vestiprim.ru

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