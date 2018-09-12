Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов возьмет интервью у губернатора Бориса Дубровского

Фото: «Молнии Дубровского» / telegram

Алексей Венедиктов пообщался с Борисом Дубровским в неформальной обстановке.

Встреча состоялась во вторник, 11 сентября, в рамках V Всероссийского форума региональных СМИ. Вечером того же дня в прямом эфире радиостанции «Челябинское эхо» Алексей Венедиктов поделился своими впечатлениями о беседе с губернатором. Он охарактеризовал Бориса Дубровского как внимательного и осторожного человека.

— Знаете, он очень внимательный человек, он очень внимательно слушает. Я задал ему несколько вопросов, чтобы понять, что он за человек. Мы нашли общих знакомых, что очень важно, и я теперь с общими знакомыми поговорю о Борисе Дубровском, если буду готовиться к интервью, спрошу, какие у них впечатления. Он очень внимательный и осторожный человек, он противник резких движений вообще. Ну и я нащупал то, что ему интересно, когда горят глаза, знаете, когда у губернатора есть любимые зоны, а есть нелюбимые. Я посмотрел, когда ему было скучно…

— А когда ему было скучно?

— Я не буду вам говорить, это была частная беседа за чашкой кофе.

Алексей Венедиктов рассказал, что намерен взять у Бориса Дубровского полноценное интервью во время следующего визита в Челябинск. Помимо прочего, он пообещал спросить губернатора Челябинской области о Томинском ГОКе и об экологии региона.

Фото: «Молнии Дубровского» / telegram

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