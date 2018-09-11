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В первый день после закрытия челябинской свалки перед въездом скопилась очередь из мусоровозов
11.09.2018 г. 15:47
В Челябинске окончательно закрыли городскую свалку.
Теперь туда полностью запрещен ввоз любых отходов, как от юрлиц, так и с контейнерных площадок жилых домов. Во вторник, 11 сентября, на въезде на полигон с самого утра дежурили наряды ДПС и сотрудники минэкологии. Они не пропускали на свалку никакой транспорт, кроме грузовиков с грунтом – он предназначен для рекультивации объекта. Из-за этого у ворот периодически скапливалась очередь из мусоровозов. Машины перенаправляли в Сосновский район – на временные полигоны ТБО в Полетаево и Урефтах. Решение закрыть челябинскую свалку, которая генерирует вредные выбросы в объеме более 60 тыс. тонн в год, губернатор Борис Дубровский назвал историческим. В мэрии пообещали, что до конца года тарифы на вывоз мусора для горожан повышать не будут, а для возмещения издержек, связанных с изменением схемы обращения с отходами разработают специальный механизм компенсации.
Фото с сайта vk.com/antismog74
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