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Еманжелинская горбольница задолжала коммерсантам 11 млн рублей за лекарства
11.09.2018 г. 15:06
Прокуратура оштрафовала одного из руководителей еманжелинской горбольницы за нарушения при проведении закупок.
Выяснилось, что городская больница №1 Еманжелинска не внесла оплату по контрактам на поставку лекарств и расходных материалов в срок. На начало 2018 года долг медучреждения перед представителями малого и среднего бизнеса составил 11 млн рублей. Городская прокуратура потребовала от главврача погасить обязательства и в дальнейшем не допускать подобных нарушений под угрозой штрафных санкций. На одного из руководителей больницы наложили штраф в размере 30 тыс. рублей, еще двоих сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, больница погасила задолженность перед предпринимателями в полном объеме.
Фото с сайта pixabay.com
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