Еманжелинская горбольница задолжала коммерсантам 11 млн рублей за лекарства

Фото с сайта pixabay.com

Прокуратура оштрафовала одного из руководителей еманжелинской горбольницы за нарушения при проведении закупок.

Выяснилось, что городская больница №1 Еманжелинска не внесла оплату по контрактам на поставку лекарств и расходных материалов в срок. На начало 2018 года долг медучреждения перед представителями малого и среднего бизнеса составил 11 млн рублей. Городская прокуратура потребовала от главврача погасить обязательства и в дальнейшем не допускать подобных нарушений под угрозой штрафных санкций. На одного из руководителей больницы наложили штраф в размере 30 тыс. рублей, еще двоих сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, больница погасила задолженность перед предпринимателями в полном объеме.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 11.09.2018 г.»