- 69.9744р. + 0.1059
- 81.3942р. + 0.7240
-
11.09.2018 г. | 16:05Гости эфира: Венедиктов Алексей
-
07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В историческом центре Челябинска появится «Чайный квартал»
11.09.2018 г. 14:04
В центре столицы Южного Урала полностью переделают целый квартал.
Речь идет об участке, ограниченном улицами Труда, Свободы, Карла Маркса и Пушкина. Ранее там в районе дома №26 по улице Свободы разбили мини-сквер с беседкой, газонами и дорожками из дерева и дресвы.
Во вторник, 11 сентября, его посетил мэр Евгений Тефтелев. Главе города презентовали проект благоустройства квартала, который сейчас в основном состоит из парковок и пустырей.
Предполагается, что после реконструкции там появятся несколько зон в разных национальных стилях – русском, английском, итальянском, восточном и других. Они будут расположены за первой линией зданий, в них откроются точки общепита, коворкинги, зоны торговли и отдыха. Как сообщает Znak.com, у данной территории нет единого собственника – благоустройством решили заняться 12 владельцев участков. Управляющий партнер компании Development.Pro Андрей Бодрягин отметил, что это уникальный для Челябинска случай, когда хозяева соседних друг с другом территорий соберутся вместе, чтобы принять решение о развитии своих объектов в едином ключе.
Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com
- 07.09.2018 г. Челябинская мэрия заберет в собственность землю на улице Труда под строительство сквера к саммиту ШОС
- 06.09.2018 г. В Челябинске открыли мини-сквер на пустыре в историческом центре
- 28.08.2018 г. В Челябинске появился Сквер дочерей Отчизны
- 28.08.2018 г. Канатная дорога свяжет Кировку с рынком «Восточный город»
- 27.08.2018 г. Челябинцы смогут контролировать благоустройство дворов с помощью мобильного приложения