В историческом центре Челябинска появится «Чайный квартал»

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

В центре столицы Южного Урала полностью переделают целый квартал.

Речь идет об участке, ограниченном улицами Труда, Свободы, Карла Маркса и Пушкина. Ранее там в районе дома №26 по улице Свободы разбили мини-сквер с беседкой, газонами и дорожками из дерева и дресвы.

Во вторник, 11 сентября, его посетил мэр Евгений Тефтелев. Главе города презентовали проект благоустройства квартала, который сейчас в основном состоит из парковок и пустырей.

Предполагается, что после реконструкции там появятся несколько зон в разных национальных стилях – русском, английском, итальянском, восточном и других. Они будут расположены за первой линией зданий, в них откроются точки общепита, коворкинги, зоны торговли и отдыха. Как сообщает Znak.com, у данной территории нет единого собственника – благоустройством решили заняться 12 владельцев участков. Управляющий партнер компании Development.Pro Андрей Бодрягин отметил, что это уникальный для Челябинска случай, когда хозяева соседних друг с другом территорий соберутся вместе, чтобы принять решение о развитии своих объектов в едином ключе.

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

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