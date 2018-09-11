Глава Коркинского района Евгений Валахов подал в отставку

Фото с сайта korkino.eps74.ru/

В Челябинской области уходит в отставку глава Коркинского района.

Заявление Евгений Валахов подал в областное правительство и в райсобрание депутатов. Окончательное решение об отставке главы района примет губернатор Борис Дубровский. Евгений Валахов возглавил Коркинский район в 2015 году, срок его полномочий истекает через два года.

По сообщениям СМИ, досрочный уход Валахова с поста связан с проверкой деятельности районной администрации Контрольно-счетной палатой области.

Фото с сайта korkino.eps74.ru

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