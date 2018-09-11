Губернатор Борис Дубровский проведет встречу с главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Алексей Венедиктов во вторник, 11 сентября, работает в Челябинске на V Всероссийском форуме региональных средств массовой информации.

Главный редактор «Эха Москвы» выступил на форуме в качестве спикера. Он рассказывал аудитории мероприятия о фейковых новостях. На ближайшее время запланирована встреча Алексея Венедиктова с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. В 2017 году во время своего первого визита на Южный Урал главред «Эха Москвы» в эфире «Челябинского эха» рассказал, что хотел взять у главы региона интервью. Но тогда рабочий график губернатора не позволил этого сделать. В этот раз удалось устроить встречу, а не интервью, что, по словам Алексея Венедиктова, даже лучше.

«Я могу сказать, что мне, если честно, важнее говорить с губернатором, чем писать интервью. Потому что интервью с губернатором очень часто бывают такие… формальные. А поскольку этих людей я не знаю и они меня не знают, то для первого контакта нужно чего-нибудь попить сначала. Можно чаю, можно не чаю», - пояснил Алексей Венедиктов.

Всего на форум в Челябинск приехали свыше 500 человек – это представители более 30 СМИ разных регионов страны. Алексей Венедиктов после встречи с Борисом Дубровским отправится в редакцию «Челябинского эха». В 18.05 начнется программа «Разбор полетов» с его участием. Главный редактор «Эха Москвы» будет отвечать на вопросы челябинцев в течение часа.

Фото: Замир Усманов / ТАСС

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