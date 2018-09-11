В Челябинской области в контактном зоопарке осел укусил ребенка

Фото с сайта pixabay.com

Прокуратура оштрафовала сотрудника санатория «Урал» за нарушение правил обращения с животными.

Инцидент произошел в контактном зоопарке «Мишуткин дворик» на территории санатория. Там содержатся ослы, собаки, вьетнамские свинки, козы, куры, кролики. Один из ослов укусил малолетнего посетителя зверинца. Мать ребенка обратилась в прокуратуру. В ходе проверки вскрылись нарушения в содержании животных, которых кормили с рук и не ставили им необходимые прививки. В результате, двоих сотрудников санатория привлекли к ответственности – одному объявили выговор, а второго оштрафовали на 3 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 11.09.2018 г.»