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В Челябинской области в контактном зоопарке осел укусил ребенка
11.09.2018 г. 13:04
Фото с сайта pixabay.com
Прокуратура оштрафовала сотрудника санатория «Урал» за нарушение правил обращения с животными.
Инцидент произошел в контактном зоопарке «Мишуткин дворик» на территории санатория. Там содержатся ослы, собаки, вьетнамские свинки, козы, куры, кролики. Один из ослов укусил малолетнего посетителя зверинца. Мать ребенка обратилась в прокуратуру. В ходе проверки вскрылись нарушения в содержании животных, которых кормили с рук и не ставили им необходимые прививки. В результате, двоих сотрудников санатория привлекли к ответственности – одному объявили выговор, а второго оштрафовали на 3 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта pixabay.com
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