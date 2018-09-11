В Челябинской области потеплеет до +27 градусов

Фото с сайта pixabay.com

На Южном Урале к концу рабочей недели потеплеет до +27.

По данным челябинского гидрометцентра, в ночь на среду, 12 сентября, в области ожидается +1 - +6, в горах и низинах похолодает до -3. Днем синоптики прогнозируют +16 - +21. В четверг столбики термометров поднимутся до +24. В пятницу, 14 сентября, днем воздух прогреется до +22 - +27. На севере синоптики обещают до +17. В Челябинске в пятницу будет облачно, пройдет небольшой дождь. Дневная температура воздуха составит +22 - +24. Ветер западный 6-11 м/с. Отдельные порывы будут достигать 15 м/с.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 11.09.2018 г.»