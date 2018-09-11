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В Сатке полицейские ликвидировали цех по производству контрафактного алкоголя
11.09.2018 г. 12:04
Фото с сайта vladtime.ru
В Челябинской области правоохранители пресекли нелегальный оборот алкогольной продукции.
Цех по разливу спиртных напитков обнаружили в Сатке. Сотрудники полиции изъяли 1 тыс. пробок, 2 тыс. бутылок, 3 тыс. этикеток, а также этиловый спирт и готовую к реализации продукцию. Владельцев предприятия задержали. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 30 и 34 лет. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту производства и сбыта немаркированных товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, в региональном управлении МВД отметили, что мужчины продавали контрафактный алкоголь под марками известных брендов. По этому факту в данный момент проходит проверка.
Фото с сайта vladtime.ru
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