В Сатке полицейские ликвидировали цех по производству контрафактного алкоголя

Фото с сайта vladtime.ru

В Челябинской области правоохранители пресекли нелегальный оборот алкогольной продукции.

Цех по разливу спиртных напитков обнаружили в Сатке. Сотрудники полиции изъяли 1 тыс. пробок, 2 тыс. бутылок, 3 тыс. этикеток, а также этиловый спирт и готовую к реализации продукцию. Владельцев предприятия задержали. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 30 и 34 лет. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту производства и сбыта немаркированных товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, в региональном управлении МВД отметили, что мужчины продавали контрафактный алкоголь под марками известных брендов. По этому факту в данный момент проходит проверка.

Фото с сайта vladtime.ru

Все новости за 11.09.2018 г.»