Челябинская область намерена увеличить экспорт товаров в Узбекистан

Фото с сайта vladtime.ru

В октябре южноуральская делегация нанесет визит в Узбекистан.

В республике пройдет Первый форум межрегионального сотрудничества России и Узбекистана. В нем примут участие главы двух государств и представители регионов. Челябинская область получила приглашение на форум от минэкономразвития России как субъект, занявший первое место по товарообороту с Узбекистаном в 2017 году. Его объем тогда превысил 290 млн долларов.

В Южно-Уральской торгово-промышленной палате заявили, что к концу 2018 года рассчитывают довести этот показатель до 300 млн долларов - это треть от ожидаемого общероссийского объема. Мероприятия форума представителей двух государств пройдут в Ташкенте 18 и 19 октября.

Фото с сайта vladtime.ru

Все новости за 11.09.2018 г.»