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Челябинская область намерена увеличить экспорт товаров в Узбекистан
11.09.2018 г. 11:55
Фото с сайта vladtime.ru
В октябре южноуральская делегация нанесет визит в Узбекистан.
В республике пройдет Первый форум межрегионального сотрудничества России и Узбекистана. В нем примут участие главы двух государств и представители регионов. Челябинская область получила приглашение на форум от минэкономразвития России как субъект, занявший первое место по товарообороту с Узбекистаном в 2017 году. Его объем тогда превысил 290 млн долларов.
В Южно-Уральской торгово-промышленной палате заявили, что к концу 2018 года рассчитывают довести этот показатель до 300 млн долларов - это треть от ожидаемого общероссийского объема. Мероприятия форума представителей двух государств пройдут в Ташкенте 18 и 19 октября.
Фото с сайта vladtime.ru
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