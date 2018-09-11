В администрации Троицка прошли обыски и выемка документов

Фото с сайта troick.su

Силовики пришли с обысками в троицкую мэрию.

Утром во вторник, 11 сентября, выемка документов прошла в нескольких управлениях администрации. Ее провели сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями главного управления МВД по Челябинской области. По информации СМИ, в это же время обыск прошел в муниципальном учреждении «Гражданская защита». Силовики собирались задержать руководителя организации, но его на месте не оказалось. Должностное лицо подозревают в присвоении 716 тыс. рублей из бюджета.

Фото с сайта troick.su

Все новости за 11.09.2018 г.»