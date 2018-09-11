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В администрации Троицка прошли обыски и выемка документов
11.09.2018 г. 11:37
Фото с сайта troick.su
Силовики пришли с обысками в троицкую мэрию.
Утром во вторник, 11 сентября, выемка документов прошла в нескольких управлениях администрации. Ее провели сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями главного управления МВД по Челябинской области. По информации СМИ, в это же время обыск прошел в муниципальном учреждении «Гражданская защита». Силовики собирались задержать руководителя организации, но его на месте не оказалось. Должностное лицо подозревают в присвоении 716 тыс. рублей из бюджета.
Фото с сайта troick.su
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