Под мостом на выезде из Ленинского района перевернулся автомобиль

Фото с сайта vk.com

На Копейском шоссе автомобиль врезался в отбойник и перевернулся.

ДТП произошло утром во вторник, 11 сентября, под мостом на выезде из Ленинского района. Водитель автомобиля Nissan перестраивался в другой ряд и столкнулся с Subaru. От удара вторая иномарка врезалась в отбойник и перевернулась. В результате аварии пострадала 20-летняя пассажирка Subaru, ее госпитализировали, сообщили в городском управлении ГИБДД.

Фото: «ЧП | ДТП Челябинск» / vk.com

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