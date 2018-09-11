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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Под мостом на выезде из Ленинского района перевернулся автомобиль
11.09.2018 г. 11:06
Фото с сайта vk.com
На Копейском шоссе автомобиль врезался в отбойник и перевернулся.
ДТП произошло утром во вторник, 11 сентября, под мостом на выезде из Ленинского района. Водитель автомобиля Nissan перестраивался в другой ряд и столкнулся с Subaru. От удара вторая иномарка врезалась в отбойник и перевернулась. В результате аварии пострадала 20-летняя пассажирка Subaru, ее госпитализировали, сообщили в городском управлении ГИБДД.
Фото: «ЧП | ДТП Челябинск» / vk.com
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