Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества челябинского егеря, убитого браконьерами

Фото с сайта dag.life

Президент посмертно наградил инспектора государственного охотничьего надзора из Челябинской области.

Соответствующий указ Владимир Путин подписал в понедельник, 10 сентября. Александра Минина наградили посмертно «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга». Трагедия произошла в феврале 2018 года в окрестностях Карталов. Инспектор охотнадзора обнаружил троих браконьеров и попытался их задержать. В результате один из них выстрелил в егеря, затем нарушители скрылись. Сотрудники полиции по горячим следам задержали 47-летнего жителя Карталов, которому предъявили обвинение в убийстве. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Фото с сайта dag.life

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