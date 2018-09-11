В Челябинске пенсионера оштрафовали на 75 тыс. рублей за транспарант на митинге

Фото: Кирилл Артюхов / facebook.com

Центральный райсуд Челябинска оштрафовал местного жителя за нарушение правил проведения митинга.

В воскресенье, 9 сентября, во время несанкционированной акции протеста на Кировке полиция задержала Андрея Маниченко, учителя литературы на пенсии. Поводом стал транспарант, который он держал в руках. На одной стороне была строка «Пока сердца для чести живы...» из стихотворения А.С. Пушкина, с другой – «Доживем до понедельника?», отсылка к произведению братьев Стругацких. В понедельник, 10 сентября, в Центральном райсуде Челябинска пенсионеру вменили нарушение правил проведения митинга. Ему назначили штраф в размере 75 тысяч рублей, сообщил на своей странице в Facebook активист штаба Навального Кирилл Артюхов.

Фото: Кирилл Артюхов / facebook.com

Все новости за 11.09.2018 г.»