Росприроднадзор взыскал с МУП «ГорЭкоЦентр» более 25 млн рублей за экологический ущерб от челябинской свалки

Фото с сайта stnmedia.ru

МУП «ГорЭкоЦентр» занизил экологический ущерб от челябинской свалки в 1600 раз

Сотрудники ведомства выявили занижение объемов загрязнения от челябинской свалки в декларациях «ГорЭкоЦентра». Компания платила за 35,5 тонн в год, тогда как фактические выбросы вредных веществ превышали 60 тыс. тонн в год. Областной Арбитражный суд встал на сторону надзорного ведомства и постановил дополнительно взыскать с «ГорЭкоЦентра» 25 млн 608 тыс. рублей в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Как отметили в управлении Роспотребнадзора, городская свалка является основным источником загрязнения атмосферы Челябинска. Годовой объем выбросов там достигает 63 тыс. тонн в год. Со вторника, 11 сентября, челябинский полигон ТБО полностью прекращает свою работу, после чего начнется процесс его рекультивации. Отходы будут вывозить на временные свалки в Полетаево и Урефтах до того, как оборудуют новый полигон в Чишме.

Фото с сайта stnmedia.ru

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