Южный Урал использует опыт Дальнего Востока в формировании макрорегионов

Фото с сайта gubernator74.ru

Борис Дубровский нанес рабочий визит во Владивосток.

Там губернатор Челябинской области провел ряд встреч с руководителями федеральных органов власти накануне Восточного экономического форума. Основными пунктами повестки были перспективы развития Южного Урала и подготовка Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Борис Дубровский напомнил, что сейчас обсуждается и формируется практика создания макрорегионов в России. По его словам, эта тема имеет большое значение для развития Южного Урала. «Идеи президента Владимира Путина, высказанные в отношении социально-экономического развития Дальнего Востока, могут использоваться и в Челябинской области», - подчеркнул губернатор.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 11.09.2018 г.»