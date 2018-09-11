Челябинск
- 69.8685р. + 0.8399
- 80.6702р. + 0.3140
Разбор полетов
Разворот
-
07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Южный Урал использует опыт Дальнего Востока в формировании макрорегионов
11.09.2018 г. 09:45
Фото с сайта gubernator74.ru
Борис Дубровский нанес рабочий визит во Владивосток.
Там губернатор Челябинской области провел ряд встреч с руководителями федеральных органов власти накануне Восточного экономического форума. Основными пунктами повестки были перспективы развития Южного Урала и подготовка Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Борис Дубровский напомнил, что сейчас обсуждается и формируется практика создания макрорегионов в России. По его словам, эта тема имеет большое значение для развития Южного Урала. «Идеи президента Владимира Путина, высказанные в отношении социально-экономического развития Дальнего Востока, могут использоваться и в Челябинской области», - подчеркнул губернатор.
Фото с сайта gubernator74.ru
Новости на эту тему
- 07.09.2018 г. Борис Дубровский поручил построить новые детские площадки в селах Уйского района
- 06.09.2018 г. Борис Дубровский поручил отремонтировать поврежденные дома в Катав-Ивановске до начала отопительного сезона
- 04.09.2018 г. В Челябинской области в единый день голосования на участки придут 50 тыс. человек
- 31.08.2018 г. Борис Дубровский оценил модернизацию производства на заводе в Южноуральске
- 23.08.2018 г. Губернатор Борис Дубровский выделил школам Октябрьского района 10 млн рублей на реконструкцию