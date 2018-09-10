В Магнитогорске будут судить экс-главврача детской поликлиники за махинации с выплатами сотрудникам на 5 млн рублей

Фото с сайта ysia.ru

В Челябинской области руководителя медучреждения обвиняют в присвоении бюджетных средств и мошенничестве с использованием служебного положения.

Следствие установило, что бывшая главврач магнитогорской детской поликлиники №8 с 2007 по 2017 год издавала приказы о премировании сотрудников в завышенном объеме. Излишне выплаченные деньги она присваивала, за десять лет таким образом похитила почти 4,5 млн рублей. Еще двух своих подчиненных женщина заставляла передавать ей ежемесячно 15 тыс. рублей из зарплаты. За все время накопился ущерб в 570 тыс. рублей. Руководителя поместили под домашний арест, на ее имущество общей стоимостью около 12 млн рублей наложен арест. Уголовное дело рассматривает Правобережный райсуд Магнитогорска, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта ysia.ru

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