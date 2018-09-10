В Челябинской области инновациями занимаются только 3,5% представителей малого бизнеса

Фото с сайта zrpress.ru

Малый бизнес в Челябинской области все меньше интересуют инновации.

По данным за 2017 год, которые собрал Челябинскстат, технологическими инновациями занимались 25 предприятий из 720 – всего 3,5%. В 2016 году их было 4,7%. Примерно 20% компаний производят продукты питания, остальные делают компьютеры и электронику, оптику, а также изделия из резины и пластмасс. Объем инновационной продукции также упал – до 127,5 млн рублей, что более, чем вдвое меньше, чем в 2015 году, а затраты предприятий на развитие современных технологий за два года снизились втрое.

Фото с сайта zrpress.ru

Все новости за 10.09.2018 г.»