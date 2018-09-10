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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинской области инновациями занимаются только 3,5% представителей малого бизнеса
10.09.2018 г. 15:45
Фото с сайта zrpress.ru
Малый бизнес в Челябинской области все меньше интересуют инновации.
По данным за 2017 год, которые собрал Челябинскстат, технологическими инновациями занимались 25 предприятий из 720 – всего 3,5%. В 2016 году их было 4,7%. Примерно 20% компаний производят продукты питания, остальные делают компьютеры и электронику, оптику, а также изделия из резины и пластмасс. Объем инновационной продукции также упал – до 127,5 млн рублей, что более, чем вдвое меньше, чем в 2015 году, а затраты предприятий на развитие современных технологий за два года снизились втрое.
Фото с сайта zrpress.ru
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