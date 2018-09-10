Двух депутатов Заксобрания уличили в сокрытии долгов в налоговых декларациях

Фото с сайта changeonelife.ru

Прокуратура выявила сокрытие сведений об обязательствах в декларациях двух депутатов Заксобрания.

Проверку в надзорном ведомстве провели по информации, поступившей от губернатора, а также по материалам СМИ и обращениям жителей Челябинской области. Выяснилось, что два депутата регионального Заксобрания представили неполные сведения об обязательствах финансового характера в своих декларациях.

Прокуратура потребовала от председателя ЗСО Владимира Мякуша применить санкции в отношении парламентариев. В сообщении ведомства их имена не называются, однако, по информации местных СМИ, речь идет о вице-спикере Юрии Карликанове и депутате Константине Толкачеве.

Фото с сайта changeonelife.ru

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