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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Двух депутатов Заксобрания уличили в сокрытии долгов в налоговых декларациях
10.09.2018 г. 15:46
Фото с сайта changeonelife.ru
Прокуратура выявила сокрытие сведений об обязательствах в декларациях двух депутатов Заксобрания.
Проверку в надзорном ведомстве провели по информации, поступившей от губернатора, а также по материалам СМИ и обращениям жителей Челябинской области. Выяснилось, что два депутата регионального Заксобрания представили неполные сведения об обязательствах финансового характера в своих декларациях.
Прокуратура потребовала от председателя ЗСО Владимира Мякуша применить санкции в отношении парламентариев. В сообщении ведомства их имена не называются, однако, по информации местных СМИ, речь идет о вице-спикере Юрии Карликанове и депутате Константине Толкачеве.
Фото с сайта changeonelife.ru
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