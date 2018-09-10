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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
На челябинскую свалку после закрытия вместо мусоровозов будут пускать машины с грунтом
10.09.2018 г. 15:58
В Челябинске создадут межведомственную комиссию по контролю за городским полигоном ТБО.
В нее войдут представители регионального минэкологии и Росприроднадзора, а также сотрудники мэрии. Специалисты по надзору будут контролировать въезжающие на территорию автомобили. Допускать на свалку будут только машины с грунтом, который потребуется для ее рекультивации, рассказал Znak.com министр экологии области Сергей Лихачев. Надзором за работой с отходами в Челябинске займутся и общественники. Советник министра экологии Виталий Безруков призвал эко-активистов и простых горожан сообщать о сбоях и нарушениях в вывозе мусора с контейнерных площадок и появлении несанкционированных стихийных свалок. Полигон ТБО в Челябинске полностью закроют во вторник, 11 сентября. Мусор из города будут вывозить на временные свалки в Полетаево и Урефты.
Фото с сайта livekuban.ru
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