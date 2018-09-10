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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске мужчина изнасиловал женщину, а затем покончил с собой
10.09.2018 г. 14:42
Фото с сайта vestinn.ru
Полицейский наряд обнаружил тело насильника в Ленинском районе.
Ночью в пятницу, 7 сентября, 32-летняя женщина возвращалась домой. На челябинку напал 33-летний мужчина и изнасиловал ее. После этого женщина обратилась в полицию. Правоохранители приехали на место преступления и обнаружили неподалеку тело насильника. По предварительным данным, мужчина сам свел счеты с жизнью. Ранее он был судим за кражи.
Фото с сайта vestinn.ru
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