В ряде челябинских маршруток проезд подорожает на пять рублей

Фото с сайта Vyatka.ru

В столице Южного Урала снова дорожает проезд в маршрутных такси.

Изменения коснулись автобусов №132 – там цена поездки выросла до 30 рублей, и №212, который подорожал до 35 рублей. Слушатели «Челябинского эха» сообщили, что увеличение стоимости билета пообещали и в маршрутках №218. Со вторника, 11 сентября, вместо 25 рублей проезд там будет обходиться в 30 рублей. Кроме того, с 13 сентября цена за билет на 2-5 рублей вырастет в пригородных автобусах №134, 137, 138, 200 и 201. Тарифы на всех этих маршрутах перевозчики устанавливают самостоятельно, исходя из экономической целесообразности. Текущее повышение связывают с подорожанием топлива.

Фото с сайта Vyatka.ru

Все новости за 10.09.2018 г.»