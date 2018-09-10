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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В ряде челябинских маршруток проезд подорожает на пять рублей
10.09.2018 г. 14:40
Фото с сайта Vyatka.ru
В столице Южного Урала снова дорожает проезд в маршрутных такси.
Изменения коснулись автобусов №132 – там цена поездки выросла до 30 рублей, и №212, который подорожал до 35 рублей. Слушатели «Челябинского эха» сообщили, что увеличение стоимости билета пообещали и в маршрутках №218. Со вторника, 11 сентября, вместо 25 рублей проезд там будет обходиться в 30 рублей. Кроме того, с 13 сентября цена за билет на 2-5 рублей вырастет в пригородных автобусах №134, 137, 138, 200 и 201. Тарифы на всех этих маршрутах перевозчики устанавливают самостоятельно, исходя из экономической целесообразности. Текущее повышение связывают с подорожанием топлива.
Фото с сайта Vyatka.ru
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