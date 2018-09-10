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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
ОНФ требует проверить администрацию Челябинска из-за уплотнительной застройки
10.09.2018 г. 13:56
Против точечной застройки в столице Южного Урала выступили местные активисты ОНФ.
В Народном фронте отметили, что в Челябинске из требований генерального плана по сути выполняется только ввод нового жилья в эксплуатацию. В городе идет стихийное развитие, которое не учитывает показатели нагрузки на инфраструктуру, рассказал эксперт ОНФ, почетный архитектор России Александр Малышев.
По мнению общественников, из-за точечной застройки, которую местные власти разрешают «в интересах определенных строительных компаний», жильцы домов остаются без детских садов, школ и поликлиник в шаговой доступности, падает качество городской среды и копятся претензии к власти. Активисты ОНФ обратились в контрольно-надзорные органы с просьбой провести всестороннюю проверку действий администрации Челябинска при утверждении проектов застройки и их соответствия градостроительным документам, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ
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