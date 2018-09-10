Борис Дубровский поручил ускорить рекультивацию челябинской городской свалки в преддверии саммита ШОС

Фото с сайта pixabay.com

Глава региона прокомментировал решение об окончательном закрытии полигона ТБО в Челябинске.

Борис Дубровский назвал решение историческим и напомнил, что попытки закрыть свалку в областном центре предпринимались еще до распада Советского Союза. «Вступив в должность губернатора, я обозначил ликвидацию челябинской свалки как один из приоритетов. Она генерирует 60 тыс. тонн вредных веществ в год, этот показатель из года в год возрастал. Закрытие и последующая рекультивация свалки благополучно скажется на состоянии атмосферного воздуха в Челябинске и положительно отразится на его экологии», – подчеркнул глава региона.

Полигон ТБО в Челябинске прекратит работу во вторник, 11 сентября. Соответствующее заявление сделал глава города Евгений Тефтелев. Отходы будут временно вывозить в Полетаево и Урефты до того, как оборудуют постоянный полигон в Чишме. После закрытия челябинской свалки начнется ее рекультивация. Борис Дубровский поручил ускорить этот процесс в разрезе подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Первый этап рекультивации запланирован на март 2019 года. В ближайшее время состоится конкурс по выбору подрядчика на эту работу.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 10.09.2018 г.»