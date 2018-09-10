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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Борис Дубровский поручил ускорить рекультивацию челябинской городской свалки в преддверии саммита ШОС
10.09.2018 г. 13:35
Глава региона прокомментировал решение об окончательном закрытии полигона ТБО в Челябинске.
Борис Дубровский назвал решение историческим и напомнил, что попытки закрыть свалку в областном центре предпринимались еще до распада Советского Союза. «Вступив в должность губернатора, я обозначил ликвидацию челябинской свалки как один из приоритетов. Она генерирует 60 тыс. тонн вредных веществ в год, этот показатель из года в год возрастал. Закрытие и последующая рекультивация свалки благополучно скажется на состоянии атмосферного воздуха в Челябинске и положительно отразится на его экологии», – подчеркнул глава региона.
Полигон ТБО в Челябинске прекратит работу во вторник, 11 сентября. Соответствующее заявление сделал глава города Евгений Тефтелев. Отходы будут временно вывозить в Полетаево и Урефты до того, как оборудуют постоянный полигон в Чишме. После закрытия челябинской свалки начнется ее рекультивация. Борис Дубровский поручил ускорить этот процесс в разрезе подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Первый этап рекультивации запланирован на март 2019 года. В ближайшее время состоится конкурс по выбору подрядчика на эту работу.
Фото с сайта pixabay.com
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