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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске откроют новый маршрут в микрорайон Парковый-2
10.09.2018 г. 12:55
В администрации Челябинска рассказали об изменениях в работе маршрутных такси.
Начальник управления транспорта Максим Кичеев сообщил, что к 1 ноября планируется продлить маршрут №34. Сейчас по нему ездят из Чурилово на ж/д вокзал. В будущем от вокзала маршрутки будут ходить по Овчинникова, Курчатова и Худякова. Потом они поедут через Благодатово и Университетскую набережную по Тополиной аллее и Салавата Юлаева в микрорайон Парковый-2. Как сообщили в управлении транспорта Челябинска, договор с перевозчиком, который сейчас обслуживает маршрут № 34, будет расторгнут из-за нарушения трассы движения и заявленных интервалов. Чтобы избежать путаницы, новому маршруту присвоят номер 30. Кроме того, у транспортников есть планы продлить маршрут №40 до микрорайона «Академ Riverside». В данный момент там строят новые остановочные комплексы.
Фото с сайта prokazan.ru
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