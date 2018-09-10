В Челябинске откроют новый маршрут в микрорайон Парковый-2

Фото с сайта prokazan.ru

В администрации Челябинска рассказали об изменениях в работе маршрутных такси.

Начальник управления транспорта Максим Кичеев сообщил, что к 1 ноября планируется продлить маршрут №34. Сейчас по нему ездят из Чурилово на ж/д вокзал. В будущем от вокзала маршрутки будут ходить по Овчинникова, Курчатова и Худякова. Потом они поедут через Благодатово и Университетскую набережную по Тополиной аллее и Салавата Юлаева в микрорайон Парковый-2. Как сообщили в управлении транспорта Челябинска, договор с перевозчиком, который сейчас обслуживает маршрут № 34, будет расторгнут из-за нарушения трассы движения и заявленных интервалов. Чтобы избежать путаницы, новому маршруту присвоят номер 30. Кроме того, у транспортников есть планы продлить маршрут №40 до микрорайона «Академ Riverside». В данный момент там строят новые остановочные комплексы.

Фото с сайта prokazan.ru

Все новости за 10.09.2018 г.»