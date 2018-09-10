Челябинск
- 69.8685р. + 0.8399
- 80.6702р. + 0.3140
Разбор полетов
Разворот
-
07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинской области автомобиль вылетел с дороги. Молодая женщина-водитель погибла.
10.09.2018 г. 12:44
Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области
В Верхнеуральском районе произошло смертельное ДТП.
Авария произошла в понедельник, 10 сентября, в 01:20 на 2-ом километре дороги Верхеуральск — Дзержинский. 33-летняя женщина за рулем ВАЗ-2109 не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП автоледи скончалась. 35-летнюю пассажирку госпитализировали. По данным регионального управления ГИБДД, женщины ехали в Башкирию, погибшая имела водительский стаж менее одного года.
Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области
Новости на эту тему
- 07.09.2018 г. Челябинский силовик погиб в ДТП после незаконной охоты в Курганской области
- 14.08.2018 г. В Челябинской области 6-летний ребенок погиб в перевернувшемся автомобиле
- 13.08.2018 г. В Казахстане в ДТП погибли трое челябинцев
- 13.08.2018 г. Челябинец, устроивший ДТП с четырьмя погибшими, проведет три года в колонии
- 07.08.2018 г. Водитель из Казахстана устроил смертельное ДТП под Чебаркулем