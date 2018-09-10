В Челябинской области автомобиль вылетел с дороги. Молодая женщина-водитель погибла.

Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области

В Верхнеуральском районе произошло смертельное ДТП.

Авария произошла в понедельник, 10 сентября, в 01:20 на 2-ом километре дороги Верхеуральск — Дзержинский. 33-летняя женщина за рулем ВАЗ-2109 не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП автоледи скончалась. 35-летнюю пассажирку госпитализировали. По данным регионального управления ГИБДД, женщины ехали в Башкирию, погибшая имела водительский стаж менее одного года.

Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области

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