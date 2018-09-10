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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске предпринимателя оштрафовали на 100 тыс. рублей за батут на Комсомольском проспекте
10.09.2018 г. 12:37
Фото с сайта vozduh-group.ru
Челябинского предпринимателя привлекли к ответственности за самовольное занятие земельного участка.
Прокуратура Курчатовского района выяснила, что мужчина незаконно установил надувной батут на Комсомольском проспекте. Он сделал это самовольно, в границах «красных линий» без заключения договора. Сотрудники надзорного ведомства обратились в региональное управление Росреестра, где предпринимателя оштрафовали на 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта vozduh-group.ru
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