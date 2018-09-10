Челябинские футбольные хулиганы жестоко избили болельщиков из Перми

Скриншот видео с сайта vk.com

В Челябинской области избили фанатов пермского футбольного клуба «Амкар».

В субботу, 8 сентября, пермские болельщики возвращались домой из Коркино, где «Амкар» сыграл с местным «Шахтером». Игра завершилась со счетом 1:1. По данным сайта v-kurse.ru, после матча за пермяками устроили погоню фанаты из Челябинска и Екатеринбурга. Им удалось остановить автобус, из которого потом вытаскивали людей по одному и жестоко избивали, сообщает портал. Некоторые болельщики получили по нескольку ударов ногами по голове. Представитель объединения футбольных фанатов «Пермь Великая» Антон Якунин рассказал изданию, что случившееся неудивительно, поскольку между пермскими и уральскими ультрас давно существует взаимная неприязнь. «Тяжелых травм болельщики не получили. Писать заявление в полицию никто не собирается», - резюмировал он.

Видео: Виктор Федоренко/vk.com

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