В Челябинске после праздничного салюта загорелся автомобиль

Фото с сайта 74.ru

В центре Челябинска после праздничного фейерверка загорелась Honda Accord.

Автомобиль задымился в субботу, 8 сентября, на пересечении улиц Васенко и Карла Маркса после того, как на набережной Миасса закончился салют. В региональном управлении корреспонденту «Челябинского эха» сообщили, что возгорание произошло в моторном отсеке машины. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. В результате ЧП никто не пострадал.

Фото с сайта 74.ru

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