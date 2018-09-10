Челябинск
- 69.8685р. + 0.8399
- 80.6702р. + 0.3140
Разбор полетов
Разворот
-
07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске после праздничного салюта загорелся автомобиль
10.09.2018 г. 11:48
Фото с сайта 74.ru
В центре Челябинска после праздничного фейерверка загорелась Honda Accord.
Автомобиль задымился в субботу, 8 сентября, на пересечении улиц Васенко и Карла Маркса после того, как на набережной Миасса закончился салют. В региональном управлении корреспонденту «Челябинского эха» сообщили, что возгорание произошло в моторном отсеке машины. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. В результате ЧП никто не пострадал.
Фото с сайта 74.ru
Новости на эту тему
- 23.08.2018 г. Автобус с магнитогорскими туристами загорелся в Башкирии
- 19.06.2018 г. В Металлургическом районе на парковке у дома сгорела маршрутка
- 29.05.2018 г. В центре Челябинска вспыхнула «Газель»
- 22.05.2018 г. Южноуралец из-за конфликта с управляющей компанией сжег машину ее сотрудника
- 18.05.2018 г. В Калининском районе во дворе сгорел представительский Mercedes