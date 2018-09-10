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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске ограничили движение трамваев по Свердловскому проспекту
10.09.2018 г. 11:40
В нескольких районах Челябинска ограничили движение транспорта.
В Центральном районе до пятницы, 14 сентября, идет ремонт дорожного покрытия на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Коммуны. Согласно распоряжению городской администрации, из-за этого на данном участке прекращено движение трамваев с 23:00 до 6:00. В дневное время трамваи №17 и 20 проезжают ремонтируемый участок без задержек.
Ограничение движения затронуло также технический проезд от Свердловского проспекта до набережной реки Миасс - оно будет действовать до 24 сентября. В Парковом начались работы по строительству сети теплоснабжения в районе автомойки на Краснопольском проспекте в районе дома №30. Из-за этого проезд там будет затруднен до 30 сентября.
Фото с сайта cheladmin.ru
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