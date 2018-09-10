Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ответит на ваши вопросы в эфире «Челябинского эха»

Фото с сайта echo-oren.ru

В студию радиостанции он приедет во вторник, 11 сентября. Начало прямого эфира запланировано на 18.05. Оставляйте вопросы на нашем сайте и во вторник звоните в эфир по номеру 269-97-78.

Все новости за 10.09.2018 г.»