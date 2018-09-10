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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ответит на ваши вопросы в эфире «Челябинского эха»
10.09.2018 г. 11:15
Фото с сайта echo-oren.ru
В студию радиостанции он приедет во вторник, 11 сентября. Начало прямого эфира запланировано на 18.05. Оставляйте вопросы на нашем сайте и во вторник звоните в эфир по номеру 269-97-78.
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