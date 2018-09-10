Всего половина южноуральцев получают «белую» зарплату

Фото с сайта rostovgazeta.ru

Аналитики HeadHunter узнали характер оплаты труда жителей Челябинской области.

Выяснилось, что «белую» зарплату получают 49% южноуральцев – это на 6% меньше, чем в 2016 году. Чаще всего официальный заработок встречается в банковской, научной и медицинской отраслях. В то же время работодатели реже стали платить заработную плату полностью в конверте. Заметно увеличилось число жителей региона, которые получают деньги по «серой» схеме, когда официально начисляют лишь часть заработка.

«Серые» выплаты преобладают в строительстве – 46%, а «черные» - в сфере туризма и подработок для студентов. По данным исследования, 77% жителей региона предпочитают «белую» зарплату, однако почти столько же участников опроса согласны получать деньги в конверте, если их будет минимум в 1,5 раза больше, чем сейчас. О том, что работодатель предлагал при трудоустройстве «серую» заработную плату, рассказали 56% южноуральцев – как сообщили в HeadHunter, это второй результат в России после Воронежской области.

Фото с сайта rostovgazeta.ru

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