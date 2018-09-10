В Челябинской области состоялся III международный фестиваль духовной музыки

Фото: Вячеслав Шишкоедов

Губернатор Борис Дубровский в Кыштыме открыл III международный фестиваль духовной музыки.

Форум проходил с 7 по 9 сентября. Российские и зарубежные хоровые коллективы выступили в Кыштыме, Челябинске, Троицке, Южноуральске, Сатке и Златоусте. Главной площадкой стал кыштымский собор Рождества Христова. Часть мероприятий была организована под открытым небом. Губернатор Борис Дубровский, открывая фестиваль, сообщил, что ожидаются выступления уникальных коллективов из России и Ближнего Зарубежья, в том числе детских. На сцену выходили хор Валаамского монастыря и армянский хор «Ховер», камерный хор Пермской филармонии, квартет мужского монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев, хоры Челябинской епархии и детские хоры.

В 2018 году фестиваль проходил в третий раз. Первый такой форум состоялся на Южном Урале в 2016 году. Инициатором его проведения стал губернатор Борис Дубровский.

Фото: Вячеслав Шишкоедов

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