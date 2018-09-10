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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
9 сентября в райсоветы Челябинской области выбрали 186 депутатов
10.09.2018 г. 09:21
Фото с сайта gorod48.ru
На Южном Урале подводят итоги единого дня голосования.
Всего в регионе в минувшее воскресенье, 9 сентября, прошло 48 избирательных кампаний. Голосование состоялось в округах с населением 50 тыс. человек. Процент явки по области сильно разнится. По данным регионального избиркома, наименьший показатель зарегистрирован на выборах в карталинский райсовет депутатов – 11,5%. Наибольшее количество избирателей, пришедших на участки, оказалось в Нижнеусцелемовском сельском поселении Уйского района – более 80%, а также в Новом Кременкуле – 75%.
Всего, по итогам выборов, в Челябинской области раздали 186 депутатских мандатов, подавляющее большинство – кандидатам от «Единой России».
Фото с сайта gorod48.ru
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