В Челябинске на несанкционированном митинге задержали более десяти человек

Фото: Анна Адианова

В центре Челябинска в воскресенье, 9 сентября, прошел несанкционированный митинг против пенсионной реформы. Он начался в 14 часов. Противники пенсионной реформы планировали устроить шествие по проспекту Ленина от Кировки до памятника Курчатову. Когда активисты собрались у памятника основателям Челябинска, их окружили омоновцы. Прохожих отговаривали от участия в несанкционированном митинге. «Уважаемые граждане, этот митинг несанкционированный. Напоминаем, что зачинщикам грозят уголовная и административная ответственности», — предупреждали очевидцев полицейские.

Через полтора часа омоновцы отошли к театру оперы и балета. Активисты решили продолжить шествие и направились в сторону проспекта Ленина. Сотрудники ОМОН догнали противников пенсионной реформы и вновь взяли их в кольцо возле Главпочтамта. Еще через час правоохранителей вновь отозвали. Тогда активисты завершили митинг и разошлись. По разным данным, во время акции задержали от 10 до 21 человека.

Фото: Анна Адианова

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