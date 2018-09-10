Челябинская городская свалка закроется 11 сентября

Фото с сайта news.vse42.ru

Евгений Тефтелев назвал дату окончательного закрытия челябинского полигона ТБО.

По его словам, во вторник, 11 сентября, городская свалка полностью прекратит свою работу. Мэр поручил управлению экологии администрации и руководству МУП «ГорЭкоЦентр» организовать работу по ее закрытию. Также он распорядился выставить на въездах на полигон дополнительные посты ДПС и усилить охрану. Помимо этого, Евгений Тефтелев заявил, что тарифы на вывоз мусора для челябинцев не изменятся до того, как новый регоператор начнет работу. Для этого в мэрии разработают механизм компенсации расходов на внедрение новой схемы обращения с ТБО.

Фото с сайта news.vse42.ru

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