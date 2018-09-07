Борис Дубровский вместе с Майком Тайсоном и Костей Цзю открыл новый спорткомплекс в Коркино

Фото: Вячеслав Шишкоедов

В Челябинской области открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Его строительство началось в феврале 2018 года. Объект включает в себя залы для игровых видов спорта, дзюдо, бокса, фитнеса и тренажерный зал. На открытой арене расположены поле для мини-футбола, беговые и велосипедные дорожки, волейбольная площадка, снаряды для воркаута, а также трибуна на 250 мест и детская игровая зона. В церемонии открытия физкультурно-оздоровительного комплекса участвовали звезды мирового бокса – Майк Тайсон и Константин Цзю.

Губернатор Борис Дубровский отметил важность подобных объектов для популяризации спорта на Южном Урале. «Наша задача – обеспечить каждому южноуральцу возможность для занятий спортом. В любом месте, в любом возрасте. Считаю, нам это удается. Людям интересны такие сооружения, и я всегда требую от глав, чтобы площадки были открыты. Тогда это работает», - заявил глава региона.

В сентябре 2017 года аналогичный спорткомплекс открыли в Карабаше.

Фото: Вячеслав Шишкоедов

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