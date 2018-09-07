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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске резко выросло число жалоб на выбросы
07.09.2018 г. 15:18
Фото с сайта pravmin74.ru
Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска зафиксировала рост числа обращений по поводу смога почти в 2,5 раза.
По данным на начало сентября 2018 года, жители города с января пожаловались на загрязнение воздуха 3688 раз. За аналогичный период 2017-го было зафиксировано 1536 обращений. За последние сутки, 6 сентября, в службу население обращалось 70 раз. Наибольшее число жалоб поступило из Центрального, Калининского и Курчатовского районов. В Челябинске с начала сентября установились неблагоприятные метеоусловия. Синоптики прогнозируют, что они продержатся как минимум до конца сегодняшнего дня. Это значит, что вредные примеси продолжат плохо рассеиваться, то есть над городом сохранится смог.
Фото с сайта pravmin74.ru
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