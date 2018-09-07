В Челябинской области кинотеатр закрыли из-за нарушения пожарной безопасности

Фото с сайта r74.fssprus.ru

В Сатке закрыли кинотеатр в ТРК «Факел» из-за неустраненных нарушений норм пожарной безопасности.

В саткинском торговом комплексе «Факел» судебные приставы опечатали третий этаж. Там находятся кинотеатр, развлекательные площадки и заведения общепита. Поводом для закрытия стало то, что в комплексе не устранили нарушения норм безопасности.

Ранее суд обязал оборудовать там системы пожаротушения и эвакуационные лестницы, смонтировать аварийное освещение и освободить загроможденные аварийные выходы в срок до 1 сентября. Организация безуспешно пыталась обжаловать решение суда. В законную силу оно вступило 9 августа. К указанному сроку нарушения устранить не удалось. Как сообщили в пресс-центре регионального управления службы судебных приставов, сотрудники ведомства в ходе выездной проверки убедились, что помещения третьего этажа не эксплуатируются и опечатали их.

Фото с сайта r74.fssprus.ru

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