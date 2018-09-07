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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Челябинская мэрия заберет в собственность землю на улице Труда под строительство сквера к саммиту ШОС
07.09.2018 г. 13:57
В администрации утвердили план межевания территории рядом с будущим сквером Искусств на улице Труда.
Под изъятие попадают два объекта – здания по адресам улица Свободы, 8 и 8а. Они расположены на территории между бизнес-центром «Славянский» и строящейся транспортной развязкой. Ожидается, что здания снесут для строительства сквера Искусств, который свяжет улицу Свободы и набережную реки Миасс.
Челябинский краевед Юрий Латышев рассказал Znak.com, что в отношении объектов требуются исследования, поскольку они были построены еще в начале ХХ века, и предложил вместо сноса найти им лучшее применение. «В Челябинске есть примеры интересного использования старых зданий, причем это делают молодые предприниматели с соблюдением всех формальностей и бережным отношением к истории. Почему бы не пойти по этому же пути?», - резюмировал краевед.
Сквер Искусств планируют разбить к саммиту ШОС, который в Челябинске рассчитывают провести в 2020 году.
Источник: cheladmin.ru
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