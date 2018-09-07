В Троицке будут судить мужчину, который зарезал двух знакомых

07.09.2018 г. 13:11

В Троицке будут судить мужчину, который зарезал двух знакомых
Фото с сайта penza-press.ru

Южноуральца обвиняют в убийстве двух знакомых.

Трагедия произошла 29 декабря 2017 года в троицком селе Кособродка. Между 34-летнем мужчиной и его знакомыми произошел словесный конфликт. Тогда обвиняемый с ножом напал на южноуральцев. Один из них скончался на месте от полученных травм, второй — через сутки в больнице. Уголовное дело направили в суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.  

 

 

Фото с сайта penza-press.ru

    

 

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