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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Троицке будут судить мужчину, который зарезал двух знакомых
07.09.2018 г. 13:11
Фото с сайта penza-press.ru
Южноуральца обвиняют в убийстве двух знакомых.
Трагедия произошла 29 декабря 2017 года в троицком селе Кособродка. Между 34-летнем мужчиной и его знакомыми произошел словесный конфликт. Тогда обвиняемый с ножом напал на южноуральцев. Один из них скончался на месте от полученных травм, второй — через сутки в больнице. Уголовное дело направили в суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта penza-press.ru
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