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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В ЮУрГУ отменили занятия в день проведения несанкционированного митинга сторонников Навального
07.09.2018 г. 12:55
Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков подписал приказ об отмене занятий 8 и 9 сентября.
Документ опубликовали на сайте вуза. В тексте указано, что отмена занятий связана с профилактическими работами на системах пожарной безопасности. Доступ в корпуса университета будет закрыт с 6:00 субботы, 8 сентября, до 18:00 воскресенья.
Ранее в ЮУрГУ уже отменяли занятия под похожим предлогом в канун проведения акции сторонников Навального. 5 мая в университете проходил ремонт водопровода. Тогда студенты вместо учебных пар пришли на несанкционированный митинг, который силовики жестко разогнали.
В приказе от 4 сентября Александр Шестаков поручил руководителям структурных подразделений вуза оповестить учащихся об отмене занятий. Некоторые запретили студентам участвовать в новом митинге под угрозой отчисления.
Скриншот письма, которое пришло одному из студентов
Акция протеста сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы запланирована на 9 сентября. В мэрии отказались согласовать ее проведение и предупредили горожан об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.
Фото с сайта susu.ru
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