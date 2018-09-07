В Озерске руководитель предприятия получил условный срок за хищение 1,3 млн рублей из бюджета

Фото с сайта pixabay.com

Озерский городской суд вынес приговор гендиректору и главному бухгалтеру завода «АтомСпецМаш» за мошенничество и отмывание денег.

С апреля по июль 2015 года директор и бухгалтер по подложным документам незаконно получили возмещение НДС в размере более 1 млн 300 тыс. рублей. Из этой суммы 1 млн рублей был перечислен на счет физического лица для дальнейшего правомерного владения деньгами.

Гендиректор и главный бухгалтер «АтомСпецМаша» получили по три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года каждый. Им вменили мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и отмывание доходов, полученных преступным путем. Кроме того, их обязали возместить нанесенный государству ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Это уже не первый случай, когда гендиректор «АтомСпецМаша» попадает в поле зрения правоохранителей. В июле 2018 года его оштрафовали на 200 тыс. рублей за невыплату зарплаты 23 сотрудникам в течение полутора лет. Долги по оплате труда составили 5,5 млн рублей, тогда как за это время предприятие получило прибыль в размере почти 70 млн рублей.

Фото с сайта pixabay.com

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