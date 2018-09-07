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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Челябинский силовик погиб в ДТП после незаконной охоты в Курганской области
07.09.2018 г. 13:26
Фото с сайта kurgan.sledcom.ru
Погибший в Курганской области челябинский силовик стал фигурантом уголовного дела о браконьерстве.
Все произошло 19 августа. 37-летний житель Челябинской области вместе с подельниками участвовал в охоте на территории Шумихинского государственного заказника. Там они застрелили косулю. Той же ночью браконьеры ехали по полю на автомобиле Toyota Land Cruiser. Внедорожник опрокинулся, в результате чего южноуралец скончался на месте от полученных травм. Как сообщили в курганском управлении Следственного комитета, погибший браконьер был сотрудником правоохранительных органов. В данный момент ведется следствие, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Фото: пресс-служба следственного управления СК по Челябинской области
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